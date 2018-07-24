"Нафтогаз" хочет выйти на рынок со своими евробондами

НАК "Нафтогаз Украины" нанял юридическую фирму Freshfields Bruckhaus Deringer (Великобритания) для сопровождения при размещении еврооблигаций. Согласно сообщению в системе закупок ProZorro, контракт на почти 30,7 млн грн между сторонами был подписан 23 июля 2018 года.

Услуги по сопровождению размещения ценных бумаг украинской компании должны быть оказаны британской фирмой до 1 июля 2020 года.

Отметим, в конце 2017 года главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания в 2018 году планирует выйти на внешний долговой рынок с предложением еврооблигаций на 1 млрд долларов.

В середине июля 2018 года "Нафтогаз" объявил тендер на присвоение кредитного рейтинга для планируемого размещения еврооблигаций.

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Мы писали о том, что "Нафтогаз" по итогам 2017 года получил чистую консолидированную прибыль в 39,449 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год (17,849 млрд грн). В компании отметили, что главным фактором прибыльности группы является победа в Стокгольмском арбитраже. Без позитивного эффекта арбитража в деле о транзите газа группа понесла бы чистый убыток в размере 7,4 млрд грн.

Отметим, по текущему курсу 39,449 млрд грн равняется примерно 1,5 млрд долларов. Таким образом, прибыль "Нафтогаза" по итогам 2017 года почти сравнялась с прибылью российского "Газпрома", который отчитался о прибыли в 100,3 млрд рублей – по текущему курсу 1,63 млрд долларов.

Согласно аудированному Deloitte документу, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% (на 34,714 млрд грн) – до 227,478 млрд грн, тогда как валовая прибыль снизилась на 0,9% (на 0,629 млрд грн), до 70,331 млрд грн.

Кроме того, общая сумма заимствований НАК за 2017 год снизилась на 16,3%, то есть на 11,5 млрд грн, и к концу года составила 59,3 млрд грн. При этом средняя стоимость обслуживания долга "Нафтогаза" в 2017 году продолжала снижаться.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.