"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты": кто теперь представляет государственные интересы

"Нафтогаз Украины", который в 2018 году выиграл Лондонский арбитраж по акционерному соглашению "Укрнафты", отозвал Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете нефтяной компании. Вместо него представителем НАК в набсовете "Укрнафты" стал директор дивизиона "Нефть" группы "Нафтогаз" Николай Гавриленко. Об этом рассказали в пресс-службе госкомпании.

"Юрий Витренко приложил заметные усилия в налаживании диалога между акционерами для оздоровления "Укрнафты". Мы уверены, что опыт и квалификация Николая Гавриленко помогут качественно урегулировать те проблемные вопросы, которые остались нерешенными, в частности относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", – сказал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

За дальнейшее взаимодействие "Нафтогаза" с "Укрнафтой" отвечает финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил.

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Генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко с января 2019 года возглавляет дивизион "Нефть", который объединяет нефтетранспортные и нефтеперерабатывающие активы группы "Нафтогаз".

Напомним, согласно достигнутым договоренностям, которые имели место в апреле 2019 года, "Нафтогаз" приобрел у "Укрнафты" 2,06 млрд куб. м газа, добытого в 2006 году. Оплата должна быть осуществлена за счет компенсации убытков от выполнения специальных обязанностей. Также в "Нафтогазе" ждут предоплаты за природный газ, который будет добыт "Укрнафтой" в будущих периодах.

Полученные за газ средства "Укрнафта" направит на погашение налогового долга и штрафных санкций.

Напомним, "Нафтогаз", который перед новогодними праздниками подписал с российским "Газпромом" новое газовое соглашение, обнародовал ключевые позиции по мировому соглашению с "Укрнафтой". Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Согласно мировому соглашению, "Нафтогаз" выплатит "Укрнафте" 15 млрд гривен за "спорный" газ, а также заплатит наперед за услуги "Укрнафты" до 14,6 млрд гривен. Взамен "Укрнафта" рассчитается с государством по налоговому долгу, который достиг 16,4 млрд гривен.

Пока "Укрнафта" не рассчитается с налоговиками, она не может выплатить дивиденды миноритарным акционерам, утверждают в "Нафтогазе".

Напомним, в конце января прошлого года президент Владимир Зеленский прекратил полномочия Юрия Витренко в качестве члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

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