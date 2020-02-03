"Нафтогаз" выплатит "Укрнафте" более 15 млрд гривен: на что пойдут деньги

/ Фото: УНИАН

"Нафтогаз", который перед новогодними праздниками подписал с российским "Газпромом" новое газовое соглашение, обнародовал ключевые позиции по мировому соглашению с "Укрнафтой". Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Согласно мировому соглашению "Нафтогаз" выплатит "Укрнафте" 15 млрд гривен за "спорный" газ, а также заплатит наперед за услуги "Укрнафты" до 14,6 млрд гривен. Взамен "Укрнафта" рассчитается с государством по налоговому долгу, который достиг 16,4 млрд гривен.

Пока "Укрнафта" не рассчитается с налоговиками, она не может выплатить дивиденды миноритарным акционерам, утверждают в "Нафтогазе".

Напомним, "Нафтогазу" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, – около 42% акций.

Спор вокруг природного газа между "Укрнафтой" и "Нафтогазом" возник в 2005 году, когда "Укрнафту" обязали продавать добытый газ по цене как для нужд населения. Добывающая компания отказалась оформлять продажу газа "Нафтогазу", считая цену заниженной. Всего с 2006 по 2010 год неоформленными остались 10,1 млрд кубометров газа. Группа "Приват" настаивала на стоимости газа по текущим рыночным ценам.

По словам Витренко, мировое соглашение было подготовлено к весне прошлого года, однако правительство, возглавляемое Владимиром Гройсманом, откладывало финальное подписание мирового соглашения под различными предлогами.

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"Стороны согласовали соглашение, по которому "Укрнафта" продает "Нафтогазу" объем газа, который по решению Верховного Суда Украины должен быть признан за "Укрнафтой" в хранилищах "Укртрансгаза" (оператор газохранилищ, который входит в группу компаний "Нафтогаз"). Единственным возможным вариантом определения цены по этой сделке была рыночная цена на тот момент (...) Соответствие рыночной цене по этому соглашению была подтверждена международной аудиторской компанией KPMG", – написал Витренко в Facebook.

Топ-менеджер отметил, что деньги "Нафтогаза" за "спорный газ", а также предоплата за объемы, добытые в будущем, "Укрнафта" использует для погашения налогового долга.

"Нафтогаз" должен получить из госбюджета компенсацию за возложенные специальные обязанности, рассчитаться за газ с "Укрнафтой" (общая сумма – почти 15 млрд гривен), а также заплатить наперед 14,6 млрд гривен за газ, который "Укрнафта" будет добывать и передавать "Нафтогазу" в будущие периоды. "Укрнафта" все эти средства направит в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, возникающих в связи с осуществлением этих операций", – объяснил Витренко.

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Впрочем, расчет между "Нафтогазом" и "Укрнафтой" может быть реализован и не деньгами. Витренко говорит, что стороны могут рассчитаться объемами топлива.

"Соглашением предусмотрено, что если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства и до 1 апреля 2020 года не рассчитается за указанные выше объемы газа в хранилищах, которые "Укрнафта" передает "Нафтогазу", этот газ должен быть возвращен "Укрнафте", – пишет Витренко.

Он утверждает, что соглашение является вариантом компромисса, поскольку при другом развитии событий компенсация могла бы быть в два раза больше.

"Замечу, что это было далеко не худшим вариантом для "Нафтогаза", так как если бы "Укрнафта" настаивала на денежной компенсации стоимости газа, которым она была лишена возможности распоряжаться в период, определенный в решении Верховного суда Украины, то сумма была бы в 2,2 раза выше", – отмечает Витренко.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз", в котором проводится анбандлинг, отказался от идеи разделения активов "Укрнафты".

Напомним, 28 апреля 2018 года Лондонский арбитраж отменил ключевые положения акционерного соглашения "Укрнафты".

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