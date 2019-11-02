"Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования к "Газпрому"

Фото: "Нафтогаз Украины" / Facebook

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против российского "Газпрома".

Как сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в своем Facebook, решение арбитража по этому делу ожидается в 2021 году.

"Наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования". Количество страниц только основного текста нашего заявления превышает 500. К нему прилагаются три отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений", – написал он.

По словам Витренко, активная работа над этими документами шла на протяжении трех месяцев. В них идет речь об ответе украинской компании на обращение "Газпрома" с требованием пересмотреть решения предыдущего арбитража по транзитному контракту.

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"С формальной точки зрения, Газпром требует внесения изменения в контракт, поскольку "Газпром" считает, что транзитный контракт накладывает на "Газпром" неразумно чрезмерные обязательства. Речь идет о контрактном обязательстве "Газпрома" подавать для транзита не менее 110 млрд куб. м в год. Финансовый эффект – около шести миллиардов долларов", – рассказал он.

В свою очередь, "Нафтогаз" обратился в арбитраж с требованием о пересмотре транзитного тарифа, который действует с 13 марта 2018 года до окончания контракта (1 января 2020 года) и требуя компенсацию за невыполнение "Газпромом" обязательств подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год начиная с 2018 года (за прошлые годы компенсацию уже присудили предыдущим решением арбитража).

"Как и относительно пересмотра тарифа, так и относительно компенсации за недопоставки речь идет о последствиях действий самого "Газпрома". То есть и здесь мы фактически защищаемся и требуем компенсировать ущерб, нанесенный действиями "Газпрома". Финансовый эффект – более 12 миллиардов долларов", – подчеркнул Витренко.

Он напомнил, что 6 сентября 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение о консолидации производств по обращению "Газпрома" и по обращению "Нафтогаза" в одно производство.

"21 сентября был сформирован арбитражный суд, который рассматривает это дело. 25 февраля был утвержден процессуальный график. В соответствии с этим графиком Газпром подал "Заявление о исковых требованиях" 14 июля 2019", – рассказал Витренко.

Он отметил, что предыдущие дела (контракт на поставку газа и транзитного контракта) Стокгольмский арбитраж рассматривал в 2014-2018 годах.

"В качестве компенсации наших убытков по решению предыдущего Стогкольмського арбитража мы уже фактически получили газ стоимостью более двух миллиардов долларов, который был поставлен "Газпромом" в Украину и средства от реализации которого были фактически уплачены в госбюджет в виде налогов и дивидендов "Нафтогаза". Газпром еще остается нам должен три миллиарда долларов. Мы рассчитываем, что проведем взыскание этого долга в 2020 году", – добавил Витренко.

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