"Нафтогаз" подал в суд иск против Украины: западные СМИ раскрыли подробности

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Компания "Нафтогаз Украины" подала в суд на правительство из-за выдачи американской фирме разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области сроком на 50 лет. Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, иск подали в киевский суд в пятницу, 13 декабря. Речь идет о компании Ukrainian Energy, которую связывают с бывшим министром энергетики США Риком Перри. При этом дочерняя компания "Нафтогаза Украины" UGV тоже претендовала на разработку месторождения, и в украинской компании уверяют, что их конкурсное предложение было лучше. Именно UGV является истцом.

"Нафтогаз" считает выдачу разрешения на разработку месторождения Варвинское незаконной – якобы принимавшие данное решение были пристрастны. Поэтому в компании предлагают аннулировать разрешение и провести новый конкурс.

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В то же время, один из основателей Ukrainian Energy американский бизнесмен Майкл Блейзер уже заявил, что компания получила права на разработку месторождения Варвинское честным путем. Он подчеркнул, что американская сторона не оказывала никакого политического давления на Киев.

Как известно, министр энергетики США Рик Перри уведомил американского лидера Дональда Трампа о том, что намерен уйти в отставку, еще до того, как разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, СМИ отмечали, что Трамп подсчитал: Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.

В сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

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