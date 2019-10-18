После разговора Трампа и Зеленского министр энергетики США собрался в отставку

Пока нет окончательной ясности относительно того, когда Перри оставит свой пост

Фото: AFP

Министр энергетики США Рик Перри уведомил американского лидера Дональда Трампа о том, что вскоре намерен уйти в отставку. Об этом сообщили агентство Bloomberg и газета The New York Times.

По словам их источников, пока нет окончательной ясности относительно того, когда Перри оставит свой пост. Это, предположительно, произойдет в ближайшее время.

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Агентство отмечает, что информация о возможной отставке министра появилась несколько недель назад, еще до того, как разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям агентства, Трамп считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.

Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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