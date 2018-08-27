"Нафтогаз" подсчитал огромный урон "Северного потока – 2" для Украины

Ущерб составит больше, чем теряет Россия от всех санкций вместе взятых

В случае потери транзита газа из-за "Северного потока – 2", укладка труб которого началась в Балтийском море, Украина может потерять более 3% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает "РБК-Украина".

"Россия хочет, чтобы Украина не получала транзитные доходы... Экономический ущерб от потери транзита для Украины в процентном выражении – 3%. Это больше, чем теряет Россия из-за всех санкций, которые на нее наложены", – заявил Витренко.

Как известно, газопровод "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

При этом компания Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании. Дело в том, что Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия.

Украина выступает против этого строительства, называя его политически мотивированным. Вместо этого Киев предложил ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующим более эффективным маршрутом транспортировки через Украину. Тем не менее, в Германии считают проект экономическим.

Впрочем, ФРГ выдвинули России условие запуска "Северного потока – 2": по мнению правительства Ангелы Меркель, транзит газа через Украину все равно должен сохраниться.

Как ранее заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт Украина должна модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа:

Также Украина рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Кроме того, в США уже поданы на рассмотрение пять законопроектов, которые вводят санкции против России из-за "Северного потока – 2". Шмитт добавил, что компании, которые задействованы в строительстве газопровода, имеют большие риски попасть под санкции США.