"Нафтогаз" удивила реакция "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража – Коболев

"Нафтогаз Украины" удивлен решением российского "Газпрома" вернуть предоплату за газ. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает пресс-служба украинской компании.

"Компания выставила счет в рамках договора (на поставку газа – Ред.), измененного Стокгольмским арбитражем, счет был оплачен. Мы расцениваем отказ "Газпрома" от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража", – заявил Коболев.

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Он подчеркнул, что Украина возвращается к импорту газа из России из-за решения суда.

"Мы покупаем газ потому, что исполняем решение арбитража. Не поставляя предоплаченный газ, "Газпром" препятствует выполнению обязательств "Нафтогаза" по закупке минимальных контрактных объемов. Заявление "Газпрома" – очередной повод для европейских контрагентов задуматься о том, стоит ли полагаться на контрагента, который может выставить вам счет, получить деньги и отказаться поставлять газ", – добавил Коболев.

Напомним, российский "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. В "Газпроме" объяснили свое решение тем, что еще не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта.

Как известно, Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года, однако действие контракта на поставки завершается лишь в 2019 году. Согласно решению Стокгольмского арбитража по контракту о закупках газа, в 2018 и 2019 году Украина все же обязана закупать газ у "Газпрома". Речь идет об импорте минимум 4 млрд кубометров голубого топлива в год.

Впрочем, как отмечал Коболев, это решение не навредит Украине, ведь суд установил выгодные цены на российский газ. Так, решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 20-50 долларов за тысячу куб. м по сравнению со старой формульной ценой.