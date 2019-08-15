Разделения "Укрнафты" не будет: "Нафтогаз" отказался от идеи

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"Нафтогаз Украины", в котором проводится анбандлинг, отказался от идеи разделения активов "Укрнафты". Об этом рассказал исполнительный директор группы Юрий Витренко в интервью "Экономической правде".

"Сейчас идея разделения "Укрнафты" между ее акционерами уже неактуальна", – сказал Витренко.

По его словам, правительство не подтвердило готовность способствовать реализации этого предложения.

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"Стало очевидно, что разделение не решит всех проблем. Есть еще проблема "Укртатнафты". Это единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в стране, то есть проблема вертикальной интеграции. Плюс есть проблема старых долгов за газ, который "Укрнафта" добыла, поставила в систему "Укртрансгаза" и не получила за него ни копейки", – пояснил Витренко.

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Ранее "Нафтогаз" предложил разделить активы "Укрнафты", чтобы погасить долги компании перед госбюджетом.

Разделение активов "Укрнафты" предполагалось осуществить в три этапа:

классификация активов "Укрнафты" на кластеры – "газовый" (добыча газа), "нефтяной" (добыча, переработка нефти и продажа нефтепродуктов) и "инфраструктурный" (трубопроводы);

проведение независимой оценки стоимости каждого из кластеров;

выкуп отдельных кластеров акционерами "Укрнафты" с погашением за счет полученных средств долгов "Укрнафты" перед бюджетом.

Напомним, ранее международный арбитражный суд постановил взыскать с России в пользу "Укрнафты" почти 44,46 млн долларов компенсации за экспроприацию имущества компании в аннексированном Крыму, а также более 3,5 млн долларов арбитражных расходов. Россия отказывается платить.

Как известно "Нафтогаз" владее 50%+1 акцией "Укрнафты", то есть контрольным пакетом.

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