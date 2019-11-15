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"Наконец-то!": Гончарук похвалил Раду за решение по разделению "Нафтогаза"

15 ноября, 16:27

Премьер заявил, что теперь позиция Украины на переговорах с Россией станет сильнее

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук приветствует устранение Верховной Радой несогласованностей в законе, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от "Нафтогаз Украины" (анбандлинг).

"Наконец-то!... То, что не могли сделать три предыдущих года, мы сделали за два месяца", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам премьера, закон – крайне важный для страны, так как позволяет привести украинское энергетическое законодательство в соответствие с европейским. Позиция в переговорах по транзиту газа станет еще сильнее, а экономические интересы Украины – еще более защищенными, добавил он.

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"Ведь требования к созданию обособленного и независимого оператора ГТС предусмотрены законом о рынке природного газа и Третьим энергетическим пакетом ЕС. Мы создали необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы", – подчеркнул Гончарук.

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Новости "Сегодня" писали, что 31 октября Рада приняла закон, которым предусматривается отделение ГТС от "Нафтогаза Украины". Новый оператор должен полноценно заработать с 1 января 2020 года.

14 ноября парламент одобрил измененияв закон о публичных закупках, упрощающих переход прав и обязанностей по договорам "Укртрансгаза" к новому оператору ГТС Украины – ООО "ОГТСУ".

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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газ ГТС Нафтогаз Украины анбандлинг Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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