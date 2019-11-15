Отделение "трубы" от "Нафтогаза": Рада устранила несогласованности в законе

Разумков заявил, что газовые хранилища и ГТС остаются в полной собственности государства

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Верховная Рада 15 ноября устранила несогласованности в законе, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от "Нафтогаз Украины" (анбандлинг).

За принятие документа об устранении несогласованностей в тексте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" № 2239-1 проголосовали 292 народных депутата.

Как заявил перед голосованием спикер парламента Дмитрий Разумков, предложенные правки закрепляют то, что газовые хранилища и ГТС останутся в полной 100% собственности государства.

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"Мы говорили, что у нас могут быть ошибки, – да, эти ошибки есть. Этими правками мы урегулируем вопросы о том, что и газовые хранилища, как и другие части газотранспортной системы, остаются в полной 100% собственности государства", – сказал он.

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Новости "Сегодня" писали, что 31 октября Рада приняла закон, которым предусматривается отделение ГТС от "Нафтогаза Украины". Новый оператор должен полноценно заработать с 1 января 2020 года.

14 ноября парламент одобрил измененияв закон о публичных закупках, упрощающих переход прав и обязанностей по договорам "Укртрансгаза" к новому оператору ГТС Украины – ООО "ОГТСУ".

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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