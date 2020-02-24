Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системы

Введение в Украине обязательных накопительных пенсийвновь может быть отложено на неопределенный период. Однако чиновники не оставляют эту идею в целом и продолжают искать пути для запуска второго уровня пенсионной системы. Так, глава комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова предложила привлечь к этому процессу Госказначейство. Об этом Третьякова рассказала в интервью ZN.ua.

"На базе долгой накопительной программы вы всегда будете в выигрыше. Но опасения людей понятны. Поэтому идея президента о второй пенсии и гарантированном минимуме для нас актуальна. Мы обратились к казначейству, чтобы организовать что-то наподобие американской пенсии. То есть ты можешь вносить 50 долларов в месяц, а казначейство обещает, что будет давать немного больше инфляционного процента. Это может потребовать некоторого переоснащения Госказначейства и создания специальной программы для того, чтобы можно было открывать небюджетные счета для физических лиц. И когда мы сделаем это, Госказначейство сможет предложить гражданам, к примеру, три вида пенсий: 200 гривен в месяц, 500 или 700. И это будет очень гарантированный пенсионный план. Тот, кто не доверяет частному сектору, кто не доверяет нашему сплиту, может остановиться на этом бюджетном варианте", – рассказала Третьякова.

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При этом она призвала к более жесткому контролю деятельности негосударственных пенсионных фондов и заявила, что регуляторы уже занимаются этим вопросом.

"Поэтому бояться потерять [деньги] нужно, но при этом и беспокоиться о своих накоплениях, и нести за них ответственность. В том числе и социальную — за то, что выбираешь. Государство, в свою очередь, должно убрать из этой сферы криминалитет. И наконец, мы должны констатировать, что если государство этого не сделало и появляются уголовные дела, когда люди из финансового сектора забрали деньги у других, — в этом случае ответственность несет бюджет. А это означает, что политики и органы государственной власти, которые допустили не жесткое регулирование, отвечают за то, что деньги людей потеряны. Эту цепочку ответственности, в том числе и политической, тоже нужно публично проговаривать", – резюмировала депутат.

Как известно, сейчас в Украине действует первый уровень системы пенсионного обеспечения – солидарный. На этом уровне денежное обеспечение пенсионеров осуществляется за счет налогов, которые платят работающие люди. Однако пенсии остаются низкими из-за постоянного дефицита Пенсионного фонда. Предполагается, что решить проблему поможет внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. Но солидарный уровень также продолжит работать.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что в Украине подсчитали количество пенсионеров. Так, по состоянию на 1 января 2020 года в нашей стране было 11,3 млн пенсионеров.

Кроме того, ранее специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсфондов и страховки:

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