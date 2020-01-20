В Пенсионном фонде пересчитали пенсионеров

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине подсчитали количество пенсионеров и средней размер их пенсий, который, по мнению министра экономики Тимофея Милованова, должен составлять 20 тысяч гривен.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

По состоянию на 1 января 2020 года в нашей стране насчитывалось 11,3 млн людей, получающих от государства пенсионные выплаты. Их средний размер составил 3 082, 98 гривен.

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Напомним, сейчас в Украине активизировались планы развития пенсионной системы.

Новости "Сегодня" писали о том, что в большинстве стран, где пожилые люди получают пенсии, о которых украинцы могут только мечтать, существуют многоуровневые, или многоступенчатые пенсионные системы. То есть работающие люди и работодатели платят пенсионные взносы не в один "общий котел", как у нас, а в разные финансовые структуры. Соответственно, и получают они после выхода на пенсию деньги не из одного пенсионного фонда, а из разных.

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В большинстве развитых стран мира существует трехуровневая пенсионная система, которая, как правило, включает выплаты из бюджета или государственного пенсионного фонда (солидарная система, или первый уровень), выплаты из фондов или других финансовых учреждений, куда по принципу накопления вносили взносы за своих работников работодатели или они сами (обязательная накопительная система), и выплаты от финансовых структур, куда люди делали добровольные пенсионные взносы во время работы (добровольная накопительная система).

Перед самым Новым годом, 27 декабря, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект (№2683), который может дать старт введению второго уровня пенсионного обеспечения – общеобязательного накопительного.

Именно накопительная система может в перспективе позволить украинским пенсионерам жить богато, о чем сайту "Сегодня" недавно рассказал экономист Тарас Козак.

Напомним, недавно мы писали о том, как происходит создание нового ведомства, которое будет управлять пенсионными деньгами.

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