Налог на прибыль: что задумал Минфин

Минфин представил концепцию внедрения особых условий налогообложения налогом на прибыль предприятий, план по сбору которого в мае 2020 года не был выполнен в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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"Наша задача – создать максимально комфортные условия для развития предпринимательства, при этом обеспечив баланс между экономическими интересами бизнеса и государства", – отметил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с представителями бизнес-сообщества.

Согласно данному проекту закона, предлагается установить, что на период с 1 января 2021 года до 31 декабря 2035 года плательщики налога на прибыль предприятий, зарегистрированные на территории Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областей, кроме налогоплательщиков, включенных в Реестр крупных налогоплательщиков, и плательщиков налогов, которые образованы путем реорганизации (разделения, выделения) субъектов хозяйствования, зарегистрированных в других областях, платят специальный налог на прибыль предприятий, ставка по которому составляет 18%.

При этом это позволит освободить плательщиков специального налога на прибыль предприятий от уплаты налога на прибыль предприятий.

Согласно сообщению, сегодня в парламенте находятся законопроекты о введении налога на выведенный капитал. Эта инициатива имеет преимущества как для бизнеса, так и государства, но и несет риски, ключевым среди которых являются значительные потери бюджета в первые годы его внедрения.

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По предварительным оценкам Минфина, внедрение этой модели с 2021 года может привести к прямым потерям бюджета в краткосрочной перспективе на сумму около 53 млрд грн. В то же время важным является условие соблюдения фискальной нейтральности изменения модели налогообложения.

"Принимать модель налога на выведенный капитал в чистом виде в условиях, в которых государство существует сегодня, невозможно. Поэтому мы предлагаем ввести специальный налог на прибыль предприятий для плательщиков в пределах отдельных регионов, в которых имеются незначительные поступления этого налога (не превышают 0,4% от общих поступлений данного налога по стране – УНИАН)", – сказали в Минфине.

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Отмечается, что, по экспертной оценке, сумма потерь налога на прибыль предприятий от введения такой модели налогообложения может составить около 1 млрд грн в первый год введения, но, с другой стороны, это поможет создать стимулы для наращивания инвестиционной активности в регионе, упростить ведение бизнеса и налоговое администрирование, а также поможет направить прибыль предприятий на развитие и технологическое обновление отечественного производства.

В Минфине говорят, что поднимались вопросы эффективности работы таможни, а также усиления мер по предотвращению коррупции.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада уже в третий раз забраковала Программу деятельности правительства. И в проваленном документе был пункт, под который Кабмин уже готовит законопроект. Он касается всех украинцев. Речь идет об обязательном декларировании доходов.

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Напомним, новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает продолжение реформы налоговой и таможенной служб, которая уже запущена в Украине и поддерживается властями.

Новости "Сегодня" решили разобраться в вопросе налоговых новаций, которые ждут украинцев:

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