Налоговики выписали гигантские штрафы АЗС

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Ряд украинских АЗС по итогам проверок, проведения которых ранее потребовал премьер-министр Алексей Гончарук, оштрафовали на 83 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Как сообщили в пресс-службе, для предотвращения и выявления нарушений законодательства в сфере оборота топлива и обеспечения поступления в полном объеме акцизного налога в бюджет налоговая проводит ряд контрольно-проверочных мероприятий по выявлению на территории Украины нелегальных автозаправочных станций.

В частности, на сегодня подразделения контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров налоговой службы провели 282 фактических проверки субъектов хозяйствования, а также демонтировали 74 незаконных объекта торговли горючим.

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Кроме того, Налоговая служба передала Национальной полиции Украины 81 материал по итогам проверок для принятия дальнейших мер.

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"Одновременно установлено 225 добросовестных налогоплательщиков, осуществляющих розничную торговлю горючим, с имеющимися разрешительными документами, в частности, лицензиями на право ведения соответствующего вида хозяйственной деятельности", – отметили в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что сети автозаправочных станций Украины вновь снизили цены на бензин и дизель после встречи президента Владимира Зеленского с участниками топливного рынка, которая состоялась 23 декабря.

Как сообщалось, по мнению президента, бензин и дизель дешевеют слишком медленно и слишком мало. Вместо этого трейдеры наращивают выплаты по бонусным программам: "для своих", то есть для обладателей карт лояльности, скидки могут достигать 4 гривен за литр (15-17%), хотя в целом цены в первые недели декабря снизились лишь на 1 грн/л.

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