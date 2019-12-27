Налоговики выписали гигантские штрафы АЗС

Ряд украинских АЗС по итогам проверок, проведения которых ранее потребовал премьер-министр Алексей Гончарук, оштрафовали на 83 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Как сообщили в пресс-службе, для предотвращения и выявления нарушений законодательства в сфере оборота топлива и обеспечения поступления в полном объеме акцизного налога в бюджет налоговая проводит ряд контрольно-проверочных мероприятий по выявлению на территории Украины нелегальных автозаправочных станций.
В частности, на сегодня подразделения контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров налоговой службы провели 282 фактических проверки субъектов хозяйствования, а также демонтировали 74 незаконных объекта торговли горючим.
Кроме того, Налоговая служба передала Национальной полиции Украины 81 материал по итогам проверок для принятия дальнейших мер.
"Одновременно установлено 225 добросовестных налогоплательщиков, осуществляющих розничную торговлю горючим, с имеющимися разрешительными документами, в частности, лицензиями на право ведения соответствующего вида хозяйственной деятельности", – отметили в пресс-службе.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что сети автозаправочных станций Украины вновь снизили цены на бензин и дизель после встречи президента Владимира Зеленского с участниками топливного рынка, которая состоялась 23 декабря.
Как сообщалось, по мнению президента, бензин и дизель дешевеют слишком медленно и слишком мало. Вместо этого трейдеры наращивают выплаты по бонусным программам: "для своих", то есть для обладателей карт лояльности, скидки могут достигать 4 гривен за литр (15-17%), хотя в целом цены в первые недели декабря снизились лишь на 1 грн/л.
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