Налоговые изменения приведут к девальвации гривни и безработице – эксперты

Такие печальные прогнозы составляют специалисты, анализируя законопроекты, которые рассматривают в парламенте

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Украинцев ожидает девальвация гривни, безработица и дрейф в теневую экономику.

Такие печальные прогнозы составляют специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте.

Четыре законопроекта на эту тему уже окрестили "налоговой бомбой замедленного действия". Она поразит и малый бизнес, и тяжелую промышленность. А еще – неизбежно потребителей, рядовых украинцев.

Корреспонденты "Сегодня" разбирались, что предлагают депутаты.

"Налоговый донос" – так эксперты окрестили одну из законодательных инициатив. Покупателям предлагают жаловаться на продавцов. Схема проста: написал жалобу – получи часть штрафа.

К примеру, вы сторговались с продавцом, и тот отдает вам товар дешевле. Но на сайте или ценнике – другая сумма. Полная. Вы забираете товар со скидкой, чек и жалуетесь в налоговую, мол, коммерсант скрывает доходы.

"Вы ни сном ни духом, ничего не понимаете – за что вам такие проблемы? Ходите по судам, доказываете свою невиновность. Пусть покажут страну, где такое функционирует?! К сожалению, таких стран нет", – заявляет председатель Всеукраинского союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Продавца штрафуют, а покупателю-жалобщику вернут все, что он заплатил за товар. Жадные к чужим деньгам, может, и радуются. А вот бизнесмены считают – выгодно ли им и дальше иметь собственное дело. Анонсированное "государство в смартфоне", как оказалось, не избавит их от бумажной волокиты, даже если массово внедрят кассовые аппараты.

"Распечатать аналогичный чек для себя, сохранять его в течение трех лет, наклеивать его в соответствующую отчетность, распечатывать еще дополнительный отчет. Расходы каждого предпринимателя на один кассовый аппарат – это минимум 70 тыс. грн в год! Как следствие, будут подняты цены на товары и услуги", – говорит председатель Всеукраинского союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

В таких популярных сейчас интернет-магазинах оборот может уменьшиться в несколько раз.

Корреспондент "Сегодня" купил кухонные весы на сайте неделю назад. Позавчера посылка пришла на почту. Журналист забрал ее и рассчитался сегодня. Есть и чек. Его дубликат, с точной датой о получении товара, должен быть у продавца. Но ведь доставка – за сотни километров! Эти мелочи никого не интересуют.

"Я не представляю себе ситуации, когда интернет-магазин сможет отследить, в какой именно день и время их покупатель забрал с почты товар. Это просто абсурд. Это будет основанием для штрафа", – говорит эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко.

Как дубликаты чеков будут попадать к продавцам, авторы не придумали. Зато решили: не будет чека – будут наказывать. И штрафы можно будет выписывать молниеносно, предупреждает эксперт.

"Де-факто налоговики становятся такими себе маленькими "царьками", действия которых фактически невозможно потом обжаловать в суде", – считает эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко.

Многие физические лица-предприниматели (ФЛП) какое-то время удержатся на плаву: будут прятаться в тень или окажутся вовлеченными в коррупционные схемы, причиной которых станут именно новые налоговые законы, считает эксперт. А вот тяжелая промышленность из-за увеличения ренты и усиления налогового давления будет разрушаться на глазах, и последствия могут быть катастрофические.

"Мы теряем где-то примерно треть экспорта, сейчас это около 10 млрд долл. До миллиона рабочих мест может быть потеряно", – говорит эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли"Юрий Гаврилечко.

Профессор Александр Савченко считает, что новые законопроекты ставят под угрозу энергетическую безопасность государства.

"Это бьет по добыче газа и нефти. Кто-то хочет сделать нас тотально зависимыми от России. Мы сами можем добывать!" - заявляет профессор, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

Стагнация тяжелой промышленности неизбежно повлияет на курс гривни.

"Зарплаты станут меньшими, это приведет к девальвации гривни, а значит, потом и к инфляции", – говорит профессор, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

И смогут ли это перекрыть потенциальные поступления от налоговых новаций? В проекте бюджета на следующий год этого пока не видно.

В случае одобрения Верховной Радой законопроекта № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" отечественная горнорудная промышленность будет платить в четыре раза больше налогов.

Эксперты отрасли уже окрестили документ "законом Коломойского". Ведь повышение фискального давления на добычу марганцевой руды законопроект не предусматривает. А самым мощным игроком на украинском марганцевом рынке считается компания "Приват Интертрейдинг", которая принадлежит к группе "Приват" бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Ранее сообщалось, что украинские предприниматели жалуются на налоговые новации, которые могут убить коммерцию в стране. Увеличение рентных платежей, налог на прибыль, штрафы за ошибки в документах – это предложения законопроекта № 1210.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

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