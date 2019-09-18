Ряд налоговых новаций может убить коммерцию в стране – предприниматели

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Украинские предприниматели жалуются на налоговые новации, которые могут убить коммерцию в стране. Увеличения рентных платежей, налог на прибыль, штрафы за ошибки в документах – это предложения законопроекту N 1210. Как это может повлиять на бизнес и что рискует потерять Украина?

"Сегодня" изучали налоговые поправки.

Корреспонденты побывали на предприятии, где производят очиститель "Циклон". Его используют в промышленной и аграрной сферах. Пока эти очистители продаются. Но будет ли покупатель на следующую произведенную продукцию – это вопрос. Ведь по новому налоговому законодательству большим предприятиям станет не выгодно работать. Их возьмут в налоговые тиски. Залезут в карман предпринимателей едва ли не всех отраслей, предупреждают в Союзе промышленников и предпринимателей. Согласно законопроекту N 1210, только налог на прибыль возрастет втрое.

"Наша себестоимость в целях налогового учета уменьшается, тем самым расширяя прибыль. А прибыль всегда – база налогообложения. В бухгалтерском учете он может быть один, а в налоговом учете мне его увеличивают", – говорит вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз.

Больше всего в налоговые тиски зажмут крупнейших экспортеров горнодобывающих предприятия и аграриев. Для них рентные платежи вырастут в четыре раза и станут самыми большими в мире.

Выращивать зерно и подсолнечник будет совсем невыгодно.

"Горнометаллургический комплекс и аграрии – это две отрасли, которые формируют больше всего экспортных поступлений. Для них вводятся новые, более сложные правила игры, соответственно денег у компаний будет оставаться меньше на инвестиции, на конкуренцию за людей", – говорит директор центра свободной экономики им. Кахи Бендукидзе Владимир Федорин.

Ожидать следует уменьшения многомиллиардных доходов от экспорта, только от зерна и подсолнечного масла – около 10 млрд. долл., и потери более 40 тыс. рабочих мест.

Хотят отменить и учет курсовых разниц, существенно влияющих на доходы и расходы компаний. Сейчас, если доллар или евро, которыми предприниматели платят за материалы, растут, компании подают отчеты об убытках и дополнительных расходов не имеют.

"Законодатели предлагают эти нормы удалить. В зависимости от того, как колеблется курс, они должны сдавать к примеру, прибыльные декларации и платить налоги на прибыль. Логики нет. Фактически бизнес будет получать ущерб, а я должен декларировать прибыль. Это вообще украинское ноу-хау", – заявляет председатель общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

С принятием нового документа для крупного бизнеса станут драконовскими – в несколько раз больше – штрафы за малейшие ошибки и несвоевременную уплату налогов, не на телекамеру говорят владельцы. Цифр экономисты еще не видели. Но уже знают: налоговая сможет проверять предприятия чаще. И доказывать в суде, что владелец бизнеса не вовремя заполнил документы или задержался с уплатой взносов, больше не надо. Решать – виновен предприниматель или нет – может сам налоговик. А это, уверены эксперты, – прямой путь к коррупции, за "правильные" результаты проверок придется платить.

"Это был такой сдерживающий элемент, который позволял дискуссии вести не в рамках налогового беспредела, а в рамках нормальной человеческой логики", – говорит директор центра свободной экономики им. Кахи Бендукидзе Владимир Федорин.

И это лишь несколько пунктов из шестисот страниц предложенного законопроекту N1210. Объемный документ предприниматели еще только дочитывают, но уже предупреждают – придется переписывать.

Иначе ни очистители для сельскохозяйственных предприятий, ни тысячи других деталей украинскому бизнесу могут уже и не понадобиться.

Ранее мы писали о том, что как только законопроект зарегистрировали в парламенте, эксперты заговорили о налоговом давлении.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

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