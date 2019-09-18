Налоговые изменения угрожают энергонезависимости Украины – эксперты

Налоговые изменения угрожают энергонезависимости страны, в частности, законопроект № 1210 не позволит бурить новые газовые скважины, заявляют эксперты.

Только год назад государство поощрило предприятия добывать больше отечественного топлива – ввело меньший налог на новые скважины. Речь шла о том, что стратегия Украины – газовая независимость и увеличение собственной добычи. А уже сейчас этот стимул хотят убрать, утверждают специалисты. Если так сделают – бурить скважины станет невыгодно, поэтому Украине придется покупать больше топлива за рубежом.

К тому же иностранные инвесторы не будут вкладывать деньги в развитие отрасли. В профильной ассоциации уже посчитали, что может потерять Украина, если увеличат ренту.

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"За первый год действия стимулирующей ренты была увеличена добыча на 300 млн кубометров частными компаниями. Это 7% прироста в год. Мы понимаем, что было пробурено около 70 новых газовых скважин с момента действия стимулирующей ренты. Для газодобывающей отрасли страны важна фискальная стабильность и фискальная привлекательность. Если фискальное стимулирование будет отменено, а такой риск на сегодняшний момент имеется, в конечном счете бурение будет остановлено", – заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

В свою очередь украинские предприниматели жалуются на налоговые новации, которые могут убить коммерцию в стране. Увеличение рентных платежей, налог на прибыль, штрафы за ошибки в документах – это предложения законопроекта № 1210.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

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