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Нардепы хотят изменить Налоговый кодекс: чем это грозит

16 сентября, 09:23

Без работы по всей стране рискуют остаться сотни тысяч человек

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Депутаты хотят изменить Налоговый кодекс. Как только законопроект зарегистрировали в парламенте, эксперты заговорили о налоговом давлении.

Документ предусматривает, что некоторые налоги и сборы вырастут в разы, контроль станет жестче, а, значит, увеличатся штрафы. Производитель традиционно закладывает расходы в стоимость продукции, поэтому первыми могут подорожать топливо и алкоголь.

Политический эксперт Владимир Фесенко считает, что вместо партнерских отношений между государством и бизнесом начнется налоговый прессинг. Повышение рентных платежей, предусмотренное в документе, негативно повлияет на горнодобывающие предприятия. Экспорт взлетит в цене и станет неконкурентным на мировом рынке, а убытки – это сокращение производства и работников. Например, только в Кривом Роге без работы рискуют остаться практически 50 тысяч человек. По всей стране – это сотни тысяч.

"Под вопросом станут рабочие места непосредственно на предприятиях – а это 35 процентов. Не говоря уже о том, что смежные предприятия – это фактически можно на три сразу умножить. Потеряет та же "Укрзализныця", порты. Фактически для экономики страны будет нанесен огромный урон", – заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Мы не собираемся принимать его быстрыми темпами. Мы собираемся его принимать качественным документом. Я убежден, что мы услышим друг друга и найдем тот баланс, который должен быть здесь найден в пределах Комитета финансов и налоговой политики", – заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

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Источник: Сегодня

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