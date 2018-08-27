Наступление Китая отменяется: Трамп заверил, что США останутся крупнейшей экономикой в мире

Сегодня, 08:06

В последние несколько лет экономика КНР росла в несколько раз быстрее американской 

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP
Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Экономика Китая замедлила рост, а потому больше не существует угрозы, что США утратят статус крупнейшей экономики мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

"Когда я пришел, все шло к тому, что Китай за очень короткое время станет больше нас. Теперь этого не случится", — заявил президент США.

Трамп заверил, что хочет быть другом Китая, однако "не может не делать того, что должен делать".

Впервые Китай вошел в тройку крупнейших экономик мира по итогам 2007 года. В последние несколько лет экономика Китая росла в несколько раз быстрее американской (в 2016 году — на 6,7% против 1,6%) и эксперты предсказывали, что через 10-12 лет Китай обгонит США в рейтинге крупнейших экономик мира. В конце 2017 года британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR) выпустил прогноз, согласно которому США потеряют лидерство в 2030 году, то есть на год позже, чем прогнозировалось в предыдущей версии исследования CEBR.

В середине июня Трамп объявил о введении 25%-ной пошлины на импорт из Китая товаров, общая стоимость которых оценивается в 50 млрд долларов. Новая мера была названа ответом на применяемые Китаем "нечестные методы торговли" и воровство американской интеллектуальной собственности и технологий. Пекин ответил США зеркальным повышением сборов на американские товары. В июле Трамп заявил, что в случае необходимости готов обложить пошлинами практически весь импорт из Китая на общую суму около 500 млрд долларов.

В июле Всемирный банк сообщил, что в 2017 году ВВП США составил около 19,4 трлн долларов, а ВВП Китая — примерно 12,2 трлн долларов. В 2018 году, по прогнозу опрошенных Bloomberg экспертов, экономика Китая вырастет на 6,6%, что станет худшим результатом с 1990 года. Экономика США, согласно тому же прогнозу, должна вырасти на 2,9%.
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