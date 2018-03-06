Директор ВТО предупредил об угрозе мировой торговой войны после заявлений Трампа

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведу предупредил об угрозе мировой торговой войны.

Заявление прозвучало через несколько дней после скандальных слов президента США Дональда Трампа о намерении ввести импортные пошлины на сталь и алюминий, пишет "Левый Берег".

"В свете последних заявлений относительно мер торговой политики становится очевидным, что мы столкнулись с гораздо более высоким и более реальным риском возникновения торговых барьеров по всему миру. Мы не можем игнорировать этот риск, и я призываю все стороны тщательно взвесить и обдумать эту ситуацию", – заявил Азеведу в понедельник.

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"Как только мы пойдем этим путем, развернуться будет очень сложно. Принцип "око за око" сделает нас слепыми, и мир окажется в глубокой рецессии. Мы должны приложить все возможные усилия, чтобы избежать падения первых костей домино. Пока еще есть время", – заявил гендиректор ВТО.

В своем заявлении он не стал вспоминать Трампа, но на прошлой неделе он говорил, что ВТО обеспокоена заявлениями Белого Дома.

Напомним, что в Евросоюзе уже высказались крайне резко о решении США по пошлинам, пообещав дать жесткий и адекватный ответ.

В ответ президент США Дональд Трамп предложил установить ввозную пошлину на автомобили из Европы.

В частности, Трамп прокомментировал заявление о контрмерах ЕС в ответ на решение Белого дома ввести высокие тарифы на импорт стали и алюминия.