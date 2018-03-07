Названы области с самыми высокими зарплатами в Украине
Быстрее всего оклады растут уже не в Киеве
Государственная служба статистики подсчитала, в каких регионах украинцы зарабатывают больше всего.
Среди лидеров оказались Донецкая, Киевская, Днепропетровская и Запорожская области. В этих регионах средние зарплаты выше 7400 гривен. Киевляне традиционно на первом месте – в среднем в столице зарабатывают более 11 тысяч гривен.
Но темпы роста зарплат в Киеве оказались не самым высокими. Быстрее всего оклады растут в Днепропетровской и Винницкой областях. Местным работникам за 2017 год выплаты подняли на треть.
Меньше всего получают жители Тернопольской и Черновицкой областей – около 6 тысяч гривен в месяц.
Напомним, номинально средняя зарплата украинцев за 2017 год выросла на 37%, а реальная зарплата – на 19%. Правительство прогнозирует, что в 2018 году средняя заработная плата по Украине будет равняться примерно 10 тысячам гривен.
При этом украинцы массово получают зарплаты в конвертах и отказываются от "белых" доходов.
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