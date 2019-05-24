НБУ может повторно признать ПриватБанк банкротом: Чурий озвучил условия

Отмена национализации ПриватБанка приведет к возврату 155 млрд гривен, напомнил замглавы НБУ

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Практическая реализация решения апелляционного суда об отмене национализации ПриватБанка приведет к отмене соответствующих решений Нацбанка и правительства и возврату банком 155 млрд гривен, внесенных государством в капитал. Об этом во время на Шведско-украинского бизнес-форума в Киеве сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал ПриватБанка – 147 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным", – описал Чурий возможный сценарий.

Чурий указал, что в таком случае банк будет передан Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), который потребует у правительства ОВГЗ для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд в свою очередь придет за их монетизацией к Нацбанку.

"Будем иметь влияние и на валютный рынок, и на инфляцию", - подчеркнул замглавы НБУ. Он отметил, что Нацбанк не имеет права комментировать решение судов, однако происходящие события являются риском для рынка.

Напомним, ранее Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватБанка. Апелляционная жалоба подана на решение Окружного административного суда Киева.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение суда предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. При этом НБУ и Минфин не согласны с решением суда.

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