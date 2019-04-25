НБУ озвучил прогноз по инфляции: что окажет влияние

Регулятор отмечает жесткие монетарные условия и сдержанную фискальную политику

Фото: пресс-центр НБУ.

Уровень инфляции в Украине снизится до 6,3% к концу 2019 года и до 5% к концу 2020-го, при этом к началу следующего года она войдет в пределы 5% +/- один процентный пункт, как и прогнозировалось ранее. Об этом сегодня, 25 апреля, информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Это, прежде всего, будет результатом жестких монетарных условий и сдержанной фискальной политики", – сказано в сообщении.

Среди основных факторов дальнейшего замедления инфляции являются:

снижение темпов роста зарплат, уровень которых постепенно приближается к соответствующему показателю соседних стран, в условиях ослабления интенсивности миграционных процессов;

укрепления обменного курса гривни в январе-марте 2019 года, что будет тормозить темпы роста цен на непродовольственные товары;

удешевление газа на мировых рынках, которое отразится на изменении внутренних цен;

увеличение предложения продовольственных товаров как отечественного, так и иностранного происхождения.

В НБУ добавили, что ожидаемое приведение ряда тарифов к рыночному уровню и повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию будут тормозить снижение инфляции.

Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 9,8%, тогда как в 2017-м рост цен составлял 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

В марте инфляция замедлилась до 8,6% в годовом измерении. В НБУ сообщили, что показатель практически соответствует прогнозу регулятора.

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