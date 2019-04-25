НБУ озвучил прогноз по инфляции: что окажет влияние
Регулятор отмечает жесткие монетарные условия и сдержанную фискальную политику
Уровень инфляции в Украине снизится до 6,3% к концу 2019 года и до 5% к концу 2020-го, при этом к началу следующего года она войдет в пределы 5% +/- один процентный пункт, как и прогнозировалось ранее. Об этом сегодня, 25 апреля, информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
"Это, прежде всего, будет результатом жестких монетарных условий и сдержанной фискальной политики", – сказано в сообщении.
Среди основных факторов дальнейшего замедления инфляции являются:
- снижение темпов роста зарплат, уровень которых постепенно приближается к соответствующему показателю соседних стран, в условиях ослабления интенсивности миграционных процессов;
- укрепления обменного курса гривни в январе-марте 2019 года, что будет тормозить темпы роста цен на непродовольственные товары;
- удешевление газа на мировых рынках, которое отразится на изменении внутренних цен;
- увеличение предложения продовольственных товаров как отечественного, так и иностранного происхождения.
В НБУ добавили, что ожидаемое приведение ряда тарифов к рыночному уровню и повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию будут тормозить снижение инфляции.
Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 9,8%, тогда как в 2017-м рост цен составлял 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.
В марте инфляция замедлилась до 8,6% в годовом измерении. В НБУ сообщили, что показатель практически соответствует прогнозу регулятора.
За год стоимость продуктов для отдыха на природе в Украине заметно выросла. Подробнее смотрите в сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " НБУ озвучил прогноз по инфляции: что окажет влияние". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира
По итогам 2018 года Украина вошла в ТОП-10 рейтинга
Цены падать не будут: эксперты сделали прогноз по росту цен и инфляции в Украине
Ждем дорогой гречки и молока, но дешевых яиц и стабильного мяса