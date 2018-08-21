НБУ повысил требования к защите помещений банков
Разработка указанного постановления также предполагает повышение защиты банковских служащих, работающих с наличностью
Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к организации защиты помещений банков, в которых осуществляется работа с наличными и другими ценностями.
Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующая инициатива закреплена постановлением правления центробанка "Об утверждении изменений в правила организации защиты помещений банков в Украине" №93 от 14 августа 2018 года.
Документ вступает в силу с 22 августа 2018 года.
"Целью принятия указанного постановления является необходимость совершенствования требований к организации защиты помещений банков в Украине и уточнения норм по предоставлению банками в аренду индивидуальных сейфов", – отмечает НБУ.
Кроме того, разработка указанного постановления обусловлена необходимостью совершенствования существующих норм защиты помещений банков, предполагает повышение защиты банковских служащих, работающих с наличностью.
Напомним, украинцы в июле продали банкам валюты на 135 млн долларов больше, чем купили.
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