НБУ повысил требования к защите помещений банков

Разработка указанного постановления также предполагает повышение защиты банковских служащих, работающих с наличностью

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к организации защиты помещений банков, в которых осуществляется работа с наличными и другими ценностями.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующая инициатива закреплена постановлением правления центробанка "Об утверждении изменений в правила организации защиты помещений банков в Украине" №93 от 14 августа 2018 года.

Документ вступает в силу с 22 августа 2018 года.

"Целью принятия указанного постановления является необходимость совершенствования требований к организации защиты помещений банков в Украине и уточнения норм по предоставлению банками в аренду индивидуальных сейфов", – отмечает НБУ.

Кроме того, разработка указанного постановления обусловлена необходимостью совершенствования существующих норм защиты помещений банков, предполагает повышение защиты банковских служащих, работающих с наличностью.

Напомним, украинцы в июле продали банкам валюты на 135 млн долларов больше, чем купили.

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