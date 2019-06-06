НБУ сохранил учетную ставку после снижения в апреле

Соответствующее решение приняло правление регулятора

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 17,5% годовых. Об этом 6 июня информирует пресс-служба регулятора. Соответствующее решение приняло правление Нацбанка.

"Это необходимо для предупреждения инфляционных рисков, которые усилились с момента принятия решения в апреле, и достижения цели в 5% в следующем году", – сказано в сообщении.

Итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике, которая предшествовала принятию правлением этого решения, будут обнародованы 17 июня, добавили в НБУ.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в апреле Нацбанк снизил учетную ставку впервые за два года - с 18% до 17,5%. До этого регулятор четыре раза подряд сохранял ее на самом высоком уровне среди стран Восточной Европы, чтобы обеспечить снижение инфляции. Цикл повышения ставки в целом длился с мая 2017 года.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования.

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