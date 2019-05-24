НБУ вслед за Кабмином обжаловал решение суда отменить национализацию "Привата"

В Нацбанке уверены, что судьи приняли неверное решение

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) подал апелляции на два вердикта Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года. Этими решениями предусматривается отмена национализации ПриватБанка и определение перечня связанных лиц с "Приватом".

"Поэтому на сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - пояснили в пресс-службе Нацбанка.

В НБУ считают, что суд пришел к неверному выводу, решив признать незаконной национализацию "Привата".

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"Суд неправильно применил нормы материального права по сути кредитных рисков и формирования резервов под них и пришел к ошибочному выводу, что кредитные риски рассчитываются банками исключительно по кредитным договорам, по которым просрочка выполнения, а во всех остальных случаях резервы по активным операциям вообще не должны формироваться. Кроме того, суд не смог дать определение понятию "активная операция", приравняв его к понятию "невыполненная операция", - заявили в НБУ.

Как сообщалось, ранее Кабмин обжаловал тоже отмену национализации ПриватБанка. Апелляционная жалоба подана на решение Окружного административного суда Киева.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение суда предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. При этом НБУ и Минфин не согласны с решением суда.

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