Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

НБУ вслед за Кабмином обжаловал решение суда отменить национализацию "Привата"

24 мая, 13:53

В Нацбанке уверены, что судьи приняли неверное решение

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) подал апелляции на два вердикта Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года. Этими решениями предусматривается отмена национализации ПриватБанка и определение перечня связанных лиц с "Приватом".

"Поэтому на сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - пояснили в пресс-службе Нацбанка.

В НБУ считают, что суд пришел к неверному выводу, решив признать незаконной национализацию "Привата".

Читайте также

"Суд неправильно применил нормы материального права по сути кредитных рисков и формирования резервов под них и пришел к ошибочному выводу, что кредитные риски рассчитываются банками исключительно по кредитным договорам, по которым просрочка выполнения, а во всех остальных случаях резервы по активным операциям вообще не должны формироваться. Кроме того, суд не смог дать определение понятию "активная операция", приравняв его к понятию "невыполненная операция", - заявили в НБУ.

Как сообщалось, ранее Кабмин обжаловал тоже отмену национализации ПриватБанка. Апелляционная жалоба подана на решение Окружного административного суда Киева.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение суда предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. При этом НБУ и Минфин не согласны с решением суда.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег НБУ, суд, ПриватБанк, апелляция, национализация, национализация ПриватБанка , приват

Вы сейчас просматриваете новость " НБУ вслед за Кабмином обжаловал решение суда отменить национализацию "Привата"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курс доллара продолжил расти перед выходными

Сегодня, 08:19

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

В Минфине раскрыли данные о прибыльности госбанков

Вчера, 16:41

В Министерстве подвели итоги первого квартала 2019 года

Смолий прокомментировал работу миссии МВФ в Украине

Вчера, 13:08

По словам главы НБУ, эксперты Фонда проводят консультации и переговоры

Как роспуск Рады повлиял на валютный рынок: в НБУ оценили ситуацию

Вчера, 12:53

Смолий пока не видит признаков кризиса, но есть турбулентность

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

Как кошки воспринимают своих хозяев?

Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку и Приватбанку

54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

Неформатные жены знаменитостей. Фото

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Ларин спел прощальную песню уходящим чиновникам Порошенко

Как мужчины убивают своих жен

Ученые месяц наблюдают странные сейсмические волны по всей Земле

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь