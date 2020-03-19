Не могли представить в страшном сне: в России отреагировали на нефть по 25 долларов

Коронавирус повлиял на ситуацию меньше, чем спор РФ и Саудовской Аравии, уверены в ЛУКОЙЛе

Цена на нефть, которая уже опускалась до минимума за 17 лет, является чрезвычайно низкой. Об этом заявил совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун, передает РБК.

Он напомнил, что еще в конце февраля нефть торговалась дороже 50 долларов за баррель. По словам Федуна, основная причина обвала нефтяных котировок – развал сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+, из-за того что Россия и Саудовская Аравия 6 марта не смогли договориться об условиях ее продления.

"Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел [от развала сделки ОПЕК+], дает цену примерно, по нашим подсчетам, от 20 до 25 долларов в "минус" от существующей цены", – объяснил бизнесмен.

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Если бы сторонам удалось договориться о продлении сделки, то баррель нефти сейчас стоил бы около 50 долларов, добавил он.



По словам Федуна, на совещании нефтяников с президентом РФ Владимиром Путиным, которое состоялось за несколько дней до развала соглашения ОПЕК+, "никакая идея о выходе [России] из сделки не обсуждалась".

"Хотя я знаю, что отдельные государственные компании ее [идею о выходе из сделки ОПЕК+] активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по 25 долларов", – отметил он.

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По мнению Федуна, в самой "негативной ситуации" из-за развала соглашения окажутся именно Россия и Саудовская Аравия, которые заявили о планах нарастить добычу нефти на падающем рынке.

"И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США", – сказал он.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

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