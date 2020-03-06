Решение об ограничении добычи приняли, однако цены на нефть не смогли удержать

Несмотря на сообщения о том, что министры ОПЕК решили сократить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки, цены на нефть рухнули. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,64 долл. (1,28%) – до 49,35 долл. за баррель. В четверг их цена снизилась на 1,14 долл. (2,23%), составив на закрытие 49,99 долл. за баррель. Таким образом, она впервые с середины 2017 года завершила торги ниже отметки 50 долл. за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились на 0,55 долл. (на 1,2%) – до 45,35 долл. за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена упала на 0,88 долл. (1,88%), завершив день на отметке 45,9 долл. за баррель.

С начала текущей недели Brent и WTI потеряли около 2% стоимости.

"Цены могут получить поддержку, если Россия и другие союзники ОПЕК присоединятся к планам по сокращению добычи, но любое негативное развитие эпидемии коронавируса может оказать давление на цены", – полагают аналитики AxiCorp.

Реклама

Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи – Россией – неожиданно для всех, когда в Москве была почти полночь, удвоила ставки.

Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн б/с Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК допсокращение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год. Россия была против даже первого варианта, согласившись лишь на текущие сокращения на второй квартал.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 49,59 долл. за баррель. На открытии Brent торговалась по 50,03 долл. за баррель, что на 4 цента выше уровня закрытия торгов (49,99 долл.).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что ограничение объема добычи должно остановить снижение цен на "черное золото". Вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. Рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 0,48 млн баррелей в сутки по сравнению с оценкой в 1,1 млн баррелей в сутки в декабре 2019 года.

Напомним, страны могут сотрудничать для создания эффективной вакцины против коронавируса, а Китай готов предоставить активную помощь странам, серьезно пострадавшим в результате эпидемии.

Вчера Палата представителей Конгресса США одобрила документы о борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19 на сумму 8,3 млрд долларов.

Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) – до 1-1,25% годовых. В ФРС объяснили, что решение принято из-за рисков, которые представляет для экономики распространение коронавируса.

На фоне тревожных новостей об эпидемии украинские власти напоминают: в сложной ситуации важно не паниковать. Но есть основания тщательнее следить за здоровьем, мыть руки и носить маску, а также по возможности избегать людных мест. Как защитить себя, напомнили в СНБО:

Видео: СНБО

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама