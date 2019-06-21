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Не платить за дырявые трубы: Гройсман объяснил, почему цифры в платежках за коммуналку должны уменьшить

21 июня, 21:06

В некоторых регионах цены на ЖКУ завышены в полтора раза говорит премьер

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Во многих регионах Украины цены на горячую воду и отопление завышены в полтора раза, поэтому задача правительства – привести тарифы на ЖКУ к обоснованным, а не завышенным.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман рассказал в эфире телеканала "Украина" в пятницу, 21 июня.

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Говоря о новом "пороге" цен на тепло и горячую воду, глава правительства напомнил, что цена на газ от теплокоммунэнерго для населения в стране является одинаковой.

"Я в конце февраля дал поручение проанализировать цены на тепло (ведь когда человек платит за тепло, он платит за тепло и горячую воду. И самый большой счет приходит за эти услуги.) Мы посмотрели, что в одном городе тепло стоит 1300 грн гигакаллория, а в другом – почти 2000. Это значит, что 700 грн в каких-то городах переплачивают.  И это уже вопрос не правительства, а местного теплокоммунэнерго, которое выдает счет и требует его оплачивать", – говорит Гройсман. 

"Поэтому наша задача – подумать о том, как защитить людей, чтобы они не платили за бесхозяйственность, за дырявые трубы, за неэффективное использование тепла и т.д. Я дал поручение Министерству юстиции разработать программу "Честная платежка" и мы ограничим цены на тепло, в соответствии с экономически обоснованными, но не завышенными тарифами", -пообещал премьер.

По его словам, в Камине сейчас выясняют средневзвешенную цену, и она точно будет меньше, нежели в большинстве городов Украины.

"Пусть (ТКЭ. – Ред. ) инвестируют сегодня средства в нормальные котельные, люди не должны за это платить, и наша задача сегодня – защитить этих людей. Мы примем это решение и защитим этих людей, как это было с НАК "Нафтогаз Украины".

Премьер напомнил, что в Украине вынужденно были подняты цены на газ, поскольку это было требование международных институтов, но заложено это решение было в 2008-м году.

"Если были основания снизить цену, они ("Нафтогаз Украины"  -  Ред). должны были ее снизить, но они перестали думать о людях, а больше думают о том, сколько заработают. Меня это не устраивает", – резюмировал Гройсман.

Подробнее о состоянии программы субсидий и ЖКХ-долгах читайте на сайте "Сегодня" – "Украинцы начали погашать долги за "коммуналку": итоги весеннего сезона".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Гройсман пообещал, что украинская ГТС не будет приватизирована.

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Тег отопление, коммуналка, платежки, ЖКУ, жхк, Гройсман

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