"Не предел": Гройсман оценил рост экономики Украины

Сегодня, 15:44

Премьер-министр уверен, что нынешние показатели – это только начало

Владимир Гройсман. Фото: AFP
Владимир Гройсман. Фото: AFP

Рост экономики Украины на 3,1% в первом квартале 2018 года свидетельствует о начале позитивных изменений.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Часто показатели роста ВВП воспринимаются как сухие, далекие от людей цифры. Но стабильный рост экономики – это, прежде всего, рост доходов граждан, увеличение количества рабочих мест, повышение социальных стандартов. Рост экономики Украины на 3,1% – это не предел, а лишь начало позитивных изменений", – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

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Также он сообщил, что по итогам первого квартала Украина нарастила экспорт и "усилила позиции на европейском рынке".

Напомним, В 2017 году экономика Украины выросла на 2,5%, таким образом опередив ожидания Национального банка Украины. Нацбанк прогнозирует дальнейшее ускорение роста реального ВВП в 2018 году до 3,4%, причем предполагается, что основным двигателем роста экономики будет оставаться частное потребление.

При этом МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины: в 2019 году теперь ожидается рост ВВП на 3,3% вместо 4%. МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%. 

А Кабинет министров подал на рассмотрение украинского парламента проект трехлетней бюджетной резолюции на 2019-2021 годы, согласно которому рост экономики Украины в 2019 году прогнозируется на уровне 3,6%, инфляция снизится до 6,5%, а среднегодовой курс гривни ожидается в 2019 году на уровне 30,5 грн за доллар.
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"Сегодня"

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