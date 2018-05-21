Экономика Украины растет девять кварталов подряд

Внутренний валовый продукт (ВВП) Украины растет уже девять кварталов подряд, заявил на Согласительном совете в Верховной Раде первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Глава Минэкономразвития напомнил, что, по оперативной оценке Госстата, в первом квартале 2018 года ВВП вырос на 3,1% по сравнению с первым кварталом 2017 года и на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

"Но главное – это 471 миллиард (грн стомости – Ред.) изготовленной продукции в год дополнительно. Следовательно, это инвестиции, доверие международных партнеров к Украине", – отметил Кубив.

Напомним, В 2017 году экономика Украины выросла на 2,5%, таким образом опередив ожидания Национального банка Украины. Нацбанк прогнозирует дальнейшее ускорение роста реального ВВП в 2018 году до 3,4%, причем предполагается, что основным двигателем роста экономики будет оставаться частное потребление.

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Напомним, МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины: в 2019 году теперь ожидается рост ВВП на 3,3% вместо 4%. МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%. Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году в Украине ухудшен на 4 процентных пункта (п.п.) – до 11%. МВФ ухудшил прогноз инфляции в 2019 году до 8% с 7%.

При этом Кабинет министров Украины подал на рассмотрение украинского парламента проект трехлетней бюджетной резолюции на 2019-2021 годы, согласно которому рост экономики Украины в 2019 году прогнозируется на уровне 3,6%, инфляция снизится до 6,5%, а среднегодовой курс гривни ожидается в 2019 году на уровне 30,5 грн за доллар. При этом дефицит бюджета в 2019 году прогнозируется на уровне 2,2% ВВП.