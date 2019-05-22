"Пока не критично": эксперты спрогнозировали судьбу Украины без транша МВФ

Запаса прочности Украине хватит до осени, но сотрудничество с МВФ должно сохраняться, считают специалисты

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) продолжит работу в Украине, вопреки роспуску парламента. Однако будет ли пересмотр программы stand-by, в рамках которого Украина ожидает получить второй транш от МВФ, в украинском представительстве Фонда пока не прокомментировали. Впрочем, финансисты дают спокойный прогноз на случай того, что Украина пока не получит кредит. При условии, что сотрудничество с МВФ в будущем сохранится.

"У нас есть запас прочности, пока для нас ключевое – это оставаться в программе МВФ, можно и не получать пока транш", – отметил Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

"Без транша мы проживем. У нас золотовалютных резервов около 19 млрд долл. Выплаты по международным обязательствам до конца года где-то на 4 млрд, то есть если у нас не будет финансирования, резервы могут снизиться до 15 млрд до конца года. Это не очень хорошо, это меньше, чем три месяца будущего импорта, но это точно не критично. У нас в 2015 году было 6 млрд… Это не ударит ни по чему – при условии, что переговоры возобновятся в сентябре", – сказал Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital.

Кроме того, ранее советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко уже заявлял, что Украина пока "удержится" и без транша МВФ. При этом он добавил, что в долгосрочной перспективе сотрудничество с Фондом все-таки необходимо.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

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