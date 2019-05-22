В МВФ опровергли отъезд миссии из Украины

Отмену пересмотра программы пока не комментируют

Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

В представительстве Международного валютного фонда (МВФ) в Украине опровергли сообщения о досрочном сворачивании миссии, которая начала работу в Киеве 21 мая.

"Представительство МВФ информирует, что эксперты МВФ продолжают свои встречи с властями", – сообщило представительство агентству "Интерфакс-Украина".

При этом информацию о том, что пересмотра программы stand-by не будет из-за роспуска Верховной Рады, в представительстве Фонда не прокомментировали.

Напомним, накануне, 21 мая, премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии МВФ. В сообщении об этом подчеркивается, что "сотрудничество важно для обеих сторон".

Ранее сообщалось, что представители Фонда пробудут в Украине две недели. За это время специалисты планируют дать оценку реформам, предусмотренным программой сотрудничества, а также провести встречи с представителями власти. В частности, программой предусмотрено проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение и создание рынка газа.

В свою очередь советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявлял, что Украина пока "удержится" и без транша МВФ. При этом он добавил, что в долгосрочной перспективе сотрудничество с Фондом все-таки необходимо.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

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