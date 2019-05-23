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Не так, как хотел "Нафтогаз": эксперт объяснил, что значит новое решение Кабмина по анбандлингу

23 мая, 13:16

Правительство настояло на своем подходе к реформе ГТС, считает специалист

Фото: AFP

Кабинет министровутвердил модель проведения анбандлинга "Нафтогаза Украины" – отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) – Ownership Unbundling (OU). Хотя НАК "Нафтогазе" настаивали на модели Independent System Operator (ISO).

Как рассказал "Сегодня" сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, такое решение – это попытка правительства зафиксировать ранее установленные параметры анбандлинга, которые были описаны в предыдущих решениях, но не были исполнены "Нафтогазом".

"Суть юридическая очень проста – она состоит в том, что эта [OU] модель предусматривает выделение оператора ГТС в отдельную независимую структуру. А модель, которую пропагандировал Коболев (Андрей Коболев, глава правления "Нафтогаза". – Ред .), – это системный оператор, который сохраняется в пределах, условно говоря, "Нафтогаза" или другой компании", – сказал эксперт.

Марунич уверен, что "Нафтогаз" фактически проводил именно такое разделение.

"Фактически он двигался по пути создания системного оператора всредине "Нафтогаза" или того, что может быть после него", – сказал Марунич.

Однако последнее решение правительства не протолкнуло реформу анбландлинга вперед, предостерег специалист.

"Должно быть произведено окончательное выделение. Вопрос в том, будет ли оператор ГТС независим полностью или каким-то образом останется в системе вертикально-интегрированного "Нафтогаза" или чего-то другого, когда его независимость будет обеспечиваться определенными нормативными актами, а он все равно будет внутри [структуры компании]. Пока мы не продвинулись никуда дальше выделения филии "Оператора ГТС" внутри "Укртрансгаза", и мы на этом этапе. Если так и оставить, это и будет то, чего хочет Коболев", – резюмировал Марунич.

Ранее пресс-служба "Укртрансгаза" отчиталась о статусе реализации анбандлинга по четырем основным рабочим направлениям по состоянию на 16 мая 2019 года:

  • отделение филиала "Оператор газохранилищ Украины" выполнено на 75%;
  • расширение и оптимизация филиала "Оператор газотранспортной системы Украины" – на 30%;
  • юридическое отделение оператора ГТС – на 35%;
  • реализация четвертого пункта – относительно действий третьих сторон для завершения процесса анбандлинга – пока находится в планах.

Напомним, на данный момент "Нафтогаз" является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. В Украине намерены провести анбандлинг (отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа), чтобы выполнить взятые на себя обязательства по Третьему энергетическому пакету Европейского энергосообщества.

Ранее СМИ сообщили, что Кабинет министров предлагает передать корпоративные права "Магистральных газопроводов Украины" в управление "Нафтогаза" до 1 января 2020 года.

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Тег Кабмин, Нафтогаз, ГТС, МГУ, Нафтогаз Украины, Коболев, рынок газа, третий энергопакет, анбандлинг

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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