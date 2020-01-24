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Не только для газа из России: Коболев предложил Европе использовать украинскую ГТС

24 января, 16:25

Глава "Нафтогаза Украины" назвал преимущества газовой инфраструктуры страны

Газотранспортная система (ГТС) Украины может использоваться не только для транзита российского газа в Европу. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, передает "Укринформ".

"Газ может транспортироваться с юга на север. Таким образом, Польша может получать газ из Словакии", − отметил глава "Нафтогаза".

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Также Коболев предложил европейцам использовать и украинские подземные хранилища газа, так как в них остается много свободного объема.

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"Все знают, что объем наших хранилищ является избыточным для украинских потребителей. Как минимум десять миллиардов кубометров хранилищ могут удовлетворять потребности европейских потребителей", − сказал Коболев.

Напомним, ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон анонсировал, что в украинскую "трубу" инвестируют средства. Цель – добиться того, чтобы через пять лет газотранспортная система могла работать только на внутренних объемах.

Как известно, через пять лет истечет срок нового контракта на транзит газа, который подписали украинский "Нафтогаз" и российский "Газпром".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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