Россия полностью оплатила транзит газа через Украину

Фото: "Газпром"

Несмотря на снижение объемов прокачки российского газа через Украину, "Оператор ГТС" в полном объеме получил оплату за свои услуги от "Газпрома".Об этом сообщил глава украинской компании Сергей Макогон.

"Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы пояснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн м3 в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн м3 в сутки. Деньги уже на счетах "Оператора ГТС Украины", так как услуги оказываются по принципу предоплаты", – написал Макогон на своей странице в Facebook.



Напомним, 3 января "Оператор ГТС" сообщал, что начиная с 7:00 1 января, все заявки "Газпрома" выполняются в полном объеме – газ из РФ в страны ЕС и Молдовы транспортируется в режиме 35-45 млн м3 в сутки. В компании тогда отметили, что в связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме.

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Как известно, Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

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В то же время, президент Владимир Зеленский указал, что подписание контракта означает энергетическую безопасность страны и благосостояние украинцев, а в глазах Европы Украина утвердилась в качестве надежного партнера. В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что соглашение России и Украины позволит снизить цену на газ в Украине.

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