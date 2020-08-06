Українська
$ 27,7
32,9
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Не только онлайн: безработных украинцев начнут пускать в центры занятости

6 августа, 16:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Служба занятости решила принимать граждан в отделениях

Служба занятости в Украине, которая из-за карантина работала только дистанционно, возвращается в обычный режим – центры занятости возобновляют личный прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Реклама

Онлайн-прием граждан при этом остается в силе. А решение возобновить прием украинцев в помещениях касается всех центров занятости и филиалов, которые расположены в "зеленой" зоне уровня эпидемической опасности.

"Продолжат работать с частичными ограничениями центры занятости в районах, где определены "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень опасности. Такие отдельные территории по состоянию на 5 августа, имеют Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области", – сообщили в ведомстве.

Читайте также: Вырос максимальный размер пособия по безработице: сколько он составляет

В тренде
Бензин и дизтопливо дорожают: почему автозаправки подняли цены

В то же время во время действия карантина в онлайн режиме специалисты центров занятости не прекращали подбирать вакансии для безработных, а для работодателей – квалифицированный персонал. Так, на протяжении 12 марта – 31 июля работу удалось найти для 222 тыс. граждан.

Реклама

"В настоящее время возобновляется работа предприятий и организаций по всей стране. Как следствие – растет количество поданных в службу занятости вакансий и постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне – 75 тыс., в июле – 68 тыс.", – добавили в Минэкономики.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как Кабмин спасает украинцев от безработицы и поможет ли это:

Коронавирус и карантин: в Украине господствует безработица?

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин центр занятости служба занятости безработица безработные

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Газпром" лишился единственного судна, которое может достроить "Северный поток – 2"Экономика
В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцы
В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцыНедвижимость
Реформа рынка газа: что будет с ценой на газ после 1 августа
Реформа рынка газа: что будет с ценой на газ после 1 августаЭкономика
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в украинских магазинах ввели революционные новшества
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в украинских магазинах ввели революционные новшестваЭкономика
Тройное подорожание: цены на арбузы в Украине побили рекорд за пять лет
Тройное подорожание: цены на арбузы в Украине побили рекорд за пять летЭкономика
В Украине выросла цена на газ: сколько стоит кубометр
В Украине выросла цена на газ: сколько стоит кубометрЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять