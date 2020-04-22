Не все страны могут легко остановить добычу нефти: названы причины

Далеко не все страны, которые добывают нефть, могут легко остановить процесс нефтедобычи в случае перенасыщения рынка. Об этом в статье "Отрицательная цена на нефть: что на самом деле произошло на рынке" сообщил директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Он уточнил: одним странам-производителям легче сократить добычу нефти, другим – практически невозможно.

"Не все могут сократить добычу. Американцы могут, саудиты могут. Россияне – нет. Это зависит от того, на какой стадии, на каком уровне находится то или иное месторождение. В России большинство месторождений находятся на поздней, на завершающей стадии разработки. Это значит, что, если они заглушают скважину, возобновить добычу из нее уже невозможно", – рассказал эксперт.

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Поэтому Россия, отмечает Рябцев, по сравнению с саудитами и американцами находится сейчас в наихудшем положении.

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"А американцы благодаря собственным технологиям могут очень быстро сократить добычу. За неделю они могут сократить добычу более чем на 500 тыс. баррелей. Или нарастить на столько же. Они уже сделали это. Начиная с 28 марта по 4 апреля они сократили добычу на 600 тыс. баррелей в сутки", – говорит Рябцев.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент РФ Владимир Путин и саудовский принц кричали друг на друга из-за нефти.

Напомним, что после провала переговоров ОПЕК+ Саудовская Аравия увеличила добычу нефти, в связи с чем стоимость ресурса обрушилась до небывалых показателей.

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