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Черный понедельник на фондовом рынке: впервые с 2008 года зафиксирован рекордный обвал

10 марта, 10:10

Виктория Подолянец

Мировые фондовые индексы рекордно обвалились из-за событий на рынке нефти

После обвала нефтяных котировок 9 марта упали ведущие азиатские, европейские и американские индексы, торги в США впервые с 2008 года были приостановлены на 15 минут.

Первыми отреагировали азиатские биржи. Nikkei 225 – один из главных фондовых индексов Японии – потерял 5%.

Важнейший индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 в начале торгов упал почти на 9%, до 6000 пунктов, но впоследствии восстановился – по итогу падение составило 7%. Торги были наихудшие на бирже со времен глобального финансового кризиса 2008 года.

Немецкий DAX потерял 8%. Фондовый индекс Италии упал сильнее других в Европе – на 12% – по данным Bloomberg.

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Американские фондовые рынки тоже открылись обвалом: в первые минуты торгов индекс S & P 500 снизился на 6,9%, Dow Jones – на 7%. Из-за такого резкого падения впервые после финансового кризиса 2008 года торги на 15 минут было приостановлено.

По итогам торгового дня в США американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2013,76 пункта – 7,79%. Это его самое значительное сокращение за день с октября 2008 года.

Индекс S & P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США, потерял 225,81 пункта – 7,60%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 624,94 пункта – 7,92%. Для S & P 500 и Nasdaq это худший результат по итогам сессии с декабря 2008 года.

В тренде
Саудовская Аравия обрушила акции нефтяных компаний в России

Нефтегазовые и финансовые корпорации вошли в число компаний, акции которых упали значительнее всего по итогам торгов в США.

Индексы мировых фондовых рынков пошли вниз вслед за сильнейшим обвалом цен на нефть после провала переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "нефтяная война" России с ОПЕК (в первую очередь с Саудовской Аравией), в ходе которой стоимость нефти рухнула почти до 30 долларов, негативно отразилась на акциях российских компаний.

Напомним, из-за провала переговоров о сокращении добычи нефти страны ОПЕК потеряли около 500 млн долларов за сутки.

Снижение цен на нефть не гарантирует удешевления топлива в рознице. Подешевеет ли бензин – неизвестно, ведь в прошлом году, несмотря на падение нефти и доллара, цена на автомобильное топливо лишь возросла:

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цены нефть Россия фондовый рынок ОПЕК биржи ценные бумаги котировки

Источник: Экономическая правда

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