Нефть Brent дешевеет, а цены на WTI упали после выходных в США

Котировки на эталонные сорта черного золота изменяются разнонаправленно

Фото: AFP

Нефть Brent дешевеет, а цены на WTI упали после выходных в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ee0/877/5c3ee0877b51e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ee0/877/5c3ee0877b51e.jpg 2019-02-19T12:28:00+02:00 Экономика Котировки на эталонные сорта черного золота изменяются разнонаправленно

Сегодня, 19 февраля, рынок нефти показывает неоднозначную динамику. Так, Brent дешевеет после подъема по итогам предыдущей сессии, а WTI, торги по которой не проводились в понедельник из-за праздника в США (День президентов), дорожает.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:16 по киевскому времени составила 66,08 доллара за баррель. В понедельник эти контракты выросли в цене до 66,5 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал до 56,25 доллара за баррель.

Аналитики называют среди благоприятных для рынка факторов сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информацию о сокращении экспорта нефти Саудовской Аравией.

Так, согласно данным компании Kpler, отслеживающей движение грузовых судов, экспорт нефти из Саудовской Аравии в первой половине февраля был на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) меньше, чем годом ранее, и составил 6,2 млн б/с. Это ниже уровня в 6,9 млн б/с, обозначенного министром энергетики страны Халидом аль-Фалихом в качестве целевого показателя на март.

"Поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы снижения поставок, однако ключевым фактором станет исход переговоров Вашингтона и Пекина, который определит потенциальный уровень спроса на нефть", – заявил аналитик NH Investment & Securities в Сеуле Хон Сунгки.

Напомним, ранее ОПЕК снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.

Как известно, ОПЕК и не входящие в организацию страны-производители нефти в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Так, страны ОПЕК обязались снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. В январе, как следует из отчета, эти страны снизили добычу только на 698 тыс. баррелей в сутки — до 26,05 млн баррелей. Венесуэла, Ливия и Иран освобождены от сокращения добычи.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Нефть Brent дешевеет, а цены на WTI упали после выходных в США". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.