Нефть дорожает: цены поднялись выше 65 долларов
Инвесторов впечатлили данные о запасах черного золота в США
Цены на нефть, на которые повлияла политика Ирана, продолжают повышаться, в том числе, на данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные MarketWatch.
Так, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:11 по киевскому времени подорожали до 65,19 доллара за баррель. Накануне их цена составила на закрытие 65,05 доллара за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись до 58,94 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшалась до 57,83 доллара.
Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 7,55 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей, в то время как дистиллятов – выросли на 160 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 2,8 млн баррелей, бензина и дистиллятов – на 1,1 млн баррелей.
Кроме того, 21 июня в США прогремел взрыв на крупнейшем нефтезаводе Восточного побережья – Philadelphia Energy Solutions Refinery. За взрывом последовало возгорание, которое локализовали спустя полтора часа.
Цена нефтяных контрактов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду увеличилась на 1,7% – до 447,5 юаня за баррель.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля. На этой встрече должно быть принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях. Ранее встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК планировались на 25-27 июня. Однако затем главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии.
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