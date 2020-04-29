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Нефть лихорадит: цены пошли вверх после резкого обвала

29 апреля, 09:38

Ксения Капустинская

Инвесторы ждут восстановления рынка после ослабления карантина в Европе и США

Цены на нефть после резкого обвала накануне продолжают скачки на фоне распродаж фьючерсов крупнейшими фондами. При этом инвесторы пытаются оценить, когда рынок может пройти нижнюю точку и начать восстанавливаться после смягчения карантинных мер в США и Европе.

Так, фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил в среду, 29 апреля, к 9:30 по киевскому времени на 9% (1,11 доллара) – до 13,45 доллара за баррель. Днем ранее в ходе сессии цены падали почти на 20% и поднимались на 6%.

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Экстремальные колебания рынка продолжаются уже больше недели, после того как цены на ближайший, майский, контракт на WTI впервые в истории падали до минус 40 долларов за баррель из-за отсутствия емкостей для хранения нефти. Волатильность на рынке сейчас связана, в частности, с действиями ETF, которые последовательно сокращают свои позиции в июньских фьючерсах. Никто из инвесторов не хочет оставаться с ближайшими контрактами на руках, так как по мере приближения к экспирации цены могут вновь упасть ниже нуля.

В отличие от фьючерсов на WTI, которые привязаны только к поставкам в Кушинг, штат Оклахома, североморская нефть Brent может отгружаться по морю и имеет много точек хранения, поэтому цены на эти фьючерсы находятся под меньшим давлением.

По оценкам экспертов UBS Group, которые приводит Bloomberg, емкости для хранения в Кушинге могут быть исчерпаны уже в мае. У побережья США собрались десятки танкеров – им некуда отгружать нефть:

В тренде
Украина уменьшила госдолг в долларах
Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 по киевскому времени 29 апреля составила 23,30 доллара за баррель, что на 2,46% (0,56 доллара) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

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При этом продолжается восстановление спроса на нефть в Китае. На этом фоне цена нефти WTI с поставкой в конце года во вторник была 27-28 долларов. В то же время рынок пока не ощущает заметного снижения предложения сырья со стороны производителей.

Напомним, с пятницы, 1 мая, 23 нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей, но эта мера воспринимается рынком как "слишком поздно и слишком мало". Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн.

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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нефть цена на нефть Brent WTI фьючерсы

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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