Нефть лихорадит: цены пошли вверх после резкого обвала

Цены на нефть после резкого обвала накануне продолжают скачки на фоне распродаж фьючерсов крупнейшими фондами. При этом инвесторы пытаются оценить, когда рынок может пройти нижнюю точку и начать восстанавливаться после смягчения карантинных мер в США и Европе.

Так, фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил в среду, 29 апреля, к 9:30 по киевскому времени на 9% (1,11 доллара) – до 13,45 доллара за баррель. Днем ранее в ходе сессии цены падали почти на 20% и поднимались на 6%.

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Экстремальные колебания рынка продолжаются уже больше недели, после того как цены на ближайший, майский, контракт на WTI впервые в истории падали до минус 40 долларов за баррель из-за отсутствия емкостей для хранения нефти. Волатильность на рынке сейчас связана, в частности, с действиями ETF, которые последовательно сокращают свои позиции в июньских фьючерсах. Никто из инвесторов не хочет оставаться с ближайшими контрактами на руках, так как по мере приближения к экспирации цены могут вновь упасть ниже нуля.

В отличие от фьючерсов на WTI, которые привязаны только к поставкам в Кушинг, штат Оклахома, североморская нефть Brent может отгружаться по морю и имеет много точек хранения, поэтому цены на эти фьючерсы находятся под меньшим давлением.

По оценкам экспертов UBS Group, которые приводит Bloomberg, емкости для хранения в Кушинге могут быть исчерпаны уже в мае. У побережья США собрались десятки танкеров – им некуда отгружать нефть:

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Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 по киевскому времени 29 апреля составила 23,30 доллара за баррель, что на 2,46% (0,56 доллара) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

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При этом продолжается восстановление спроса на нефть в Китае. На этом фоне цена нефти WTI с поставкой в конце года во вторник была 27-28 долларов. В то же время рынок пока не ощущает заметного снижения предложения сырья со стороны производителей.

Напомним, с пятницы, 1 мая, 23 нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей, но эта мера воспринимается рынком как "слишком поздно и слишком мало". Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн.

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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