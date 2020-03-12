Нефть обвалилась, но бензин не подешевеет в ближайшее время: эксперты объяснили почему

На минувшей неделе ситуация на рынке топлива была стабильной, цены изменились символически, в пределах статистической погрешности. А потом началось падение цен на нефть. Все заговори о падении цен на бензин. Но замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев напомнил, что удешевление нефти почти на 30% за минувшие дни может сказаться на цене топлива не ранее, чем через 2-3 недели и то при условии стабильности тренда не менее чем две недели подряд. Поэтому очевидно, что этот фактор в ближайшие семь дней вряд ли изменит цифры на стелах АЗС.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что многое в цене топлива на неделе зависит от того, каким будет курс доллара. По его оценке, если нефть подешевеет на 30%, то нефтепродукты – не более чем на 15%.

"Всем хочется простых ответов, но их не будет, – анализирует Сергей Куюн. – Сразу скажу, что это не будет 30%. Нефть – лишь одна составляющая в цене нефтепродуктов, на которую приходится 30-40%. Соответственно снижение цен на нефтепродукты должно составить 10-15%. В нашем случае надо следить за котировками нефтепродуктов, а не нефти, темпы изменений не всегда пропорциональны. А теперь главный аспект: нефть и нефтепродукты закупаются за валюту. Вышесказанное справедливо в валютном эквиваленте и, если мы говорим о ценах на колонках, вопрос упирается в валютный курс. Каким он будет?".

Эксперт привел пример: если бензин подешевеет на 2,5 грн/л (на 10%), а курс гривни снизится по сравнению с тем, что был неделю назад, тоже на 2,5 грн/доллар (до 27 грн/доллар), то бензин должен подешеветь на 50 коп., так как изменение курса доллара на гривню меняет цену литра топлива примерно на 80 копеек. По мнению Сергея Куюна, менять ценники в этом случае трейдеры вряд ли будут.

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Подробнее о том, что будет с ценами на топливо в Украине читайте в материале: В Украине – напряженная ситуация с дизелем: слышен "запах дефицита"

А тем временем в Украине продолжается скандал из-за пошлин на российские нефтепродукты и не только. О том, почему украинский бизнес недоволен введением заградительных пошлин на дизтопливо и газ из РФ, смотрите в сюжете:

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