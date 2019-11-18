Нефть подорожала до рекорда за два месяца: названа причина

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Мировые цены на нефть, несмотря на небольшое снижения, держатся у максимумов за восемь недель. По словам аналитиков, это происходит благодаря позитивным новостям о ходе торговых переговоров США и Китая.

Так, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:03 по киевскому времени составила 63,11 доллара за баррель. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов росла до 63,3 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достиг 57,80 доллара за баррель, что является максимумом с 23 сентября. По итогам предыдущей сессии контракт торговался по 57,72 доллара за баррель.

Реклама

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI – на 0,8%.

Читайте также: Украина снизила транзит нефти в Европу

В тренде В Украине подорожал евро и упал доллар

Ранее министерство торговли КНР сообщило о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучиным.

"Очевидно, что вопрос спроса на нефть является ключевым, и в данный момент все сводится к последствиям торгового спора для глобального экономического роста", – отмечает старший аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее Дэниэл Хайнс.

"Торговое соглашение США и Китая, которое будет предусматривать отказ от введения новых пошлин, будет расцениваться нефтяным рынком как позитивный фактор", – цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные 15 ноября, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось четвертую неделю подряд – на 10 единиц, до 674 установок.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в провинции Бухейра на севере Египтаиз-за воров, пытавшихся просверлить трубопровод и украсть нефть, произошла утечка, а потом и пожар. Подробности узнавайте из сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама