Пожар в Египте случился из-за воров нефти: шесть человек погибли. 15 – ранены (видео)

Один из очевидцев кражи закурил и этим спровоцировал взрыв

Шесть человек погибли, еще 15 сильно обгорели во время взрыва в Египте. В провинции Бухейра на севере страны из-за воров, пытавшихся украсть нефть, которые пытались просверлить трубопровод, произошла утечка, а потом и пожар. Среди жертв и пострадавших – жители села, которые собрались у пробоины. По словам очевидцев, один из мужчин закурил и спровоцировал взрыв.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том. что в Египте загорелся самолет из Украины. Шасси самолета, совершавшего рейс из Украины, загорелось при посадке в аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх.

Реклама

А еще раньше сообщалось о том, что в Египте произошел взрыв, в котором погибли не менее 19 человек. Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной трагедии мог стать разорвавшийся баллон с кислородом.

Кроме этого, мы сообщали, что в американским штате Кентукки произошел мощный взрыв на газопроводе, в результате чего над округом Линкольн в небо поднялся огненный шар. По словам спасателей, высота пламени была до 90 метров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама