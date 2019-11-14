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Пожар в Египте случился из-за воров нефти: шесть человек погибли. 15 – ранены (видео)

14 ноября, 18:21

Один из очевидцев кражи закурил и этим спровоцировал взрыв

Шесть человек погибли, еще 15 сильно обгорели во время взрыва в Египте. В провинции Бухейра на севере страны из-за воров, пытавшихся украсть нефть, которые пытались просверлить трубопровод, произошла утечка, а потом и пожар. Среди жертв и пострадавших – жители села, которые собрались у пробоины. По словам очевидцев, один из мужчин закурил и спровоцировал взрыв.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том. что в Египте загорелся самолет из Украины. Шасси самолета, совершавшего рейс из Украины, загорелось при посадке в аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх.

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А еще раньше сообщалось о том, что в Египте произошел взрыв, в котором погибли не менее 19 человек. Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной трагедии мог стать разорвавшийся баллон с кислородом.

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Кроме этого, мы сообщали, что в американским штате Кентукки произошел мощный взрыв на газопроводе, в результате чего над округом Линкольн в небо поднялся огненный шар. По словам спасателей, высота пламени была до 90 метров.

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нефть Египет взрыв трубопровод

Источник: Сегодня

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