Нефть подорожала после обвала на многолетнее "дно"

Цены на нефть продолжили расти 20 марта. Рынок черного золота корректируется после того, как стоимость нефти марки Brent опустились до минимума за 17 лет.

Так, 20 марта стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 по киевскому времени составила 29,43 доллара за баррель, что на 0,09 доллара (33,7%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал до 27,09 доллара за баррель, то есть на 1,18 доллара (4,55%) по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

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При этом стоимость WTI еще 19 марта взлетела на рекордные 24%. К этому привело указание Минэнерго США закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (SPR), чтобы таким образом поддержать цены на американском рынке.

Дополнительную поддержку оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

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