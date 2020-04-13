Нефть пошла вверх: историческая сделка ОПЕК+ повлияла на цены

Нефть, начав сессию с резких скачков, дорожает 13 апреля на 4-5%, после того как по итогам четырех дней переговоров странам ОПЕК+ все же удалось согласовать крупнейшее в истории сокращение добычи черного золота примерно на 13%. Ключевым препятствием для достижения финального соглашения была позиция Мексики, которая не хотела брать на себя пропорционально такие же обязательства, как и 22 других нефтедобывающих страны.

Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 по киевскому времени составила 32,62 доллара за баррель, что на 3,62%, или 1,14 доллара выше уровня предыдущей сессии. Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени почти на 4%, или 0,86 доллара – до 23,62 доллара за баррель.

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При этом, как отмечают аналитики, итоговая сделка все равно не впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая. Нефтетрейдеры также не готовы учитывать как "настоящее" снижение производства те баррели, которые и так ушли бы с рынка с учетом двукратного обвала цен на нефть за март.

Сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке. Из-за борьбы с коронавирусной инфекцией, когда перестал нормально работать транспорт и остановились предприятия, спрос на нефть в мире снизился примерно на 30%, цены упали до 18-летнего минимума. Таким образом, хотя согласованное странами ОПЕК+ соглашение по снижению добычи и является беспрецедентным по объему, оно не сможет полностью восстановить баланс между спросом и предложением, считают эксперты.

Ранее сайт "Сегодня" подробно писал о том, как Россия обрушила цены, зачем саудиты этому способствовали, почему США это "проспали" и чем все закончится. При этом мы также разбирались, каким образом цен на нефть привело к падению на рынке газа и почему это играет на руку Украине:

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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