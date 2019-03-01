Нефть стала дороже: рынок начал весну ростом цен

С декабря стоимость черного золота повысилась больше чем на треть

Фото: AFP

Нефть стала дороже: рынок начал весну ростом цен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8ee/32e/5c78ee32ea376.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8ee/32e/5c78ee32ea376.jpg 2019-03-01T10:35:00+02:00 Экономика С декабря стоимость черного золота повысилась больше чем на треть

Цены контрактов на эталонные марки нефти поднимаются на азиатских торгах в первый день весны. Рынок начал март в "зеленой зоне" после повышения по итогам двух предыдущих месяцев подряд.

По итогам февраля цена ближайшего контракта на Brent подскочила на 6,7%, на WTI – на 6,4%. С декабрьских минимумов нефть прибавила уже больше трети благодаря мерам ОПЕК+ по ограничению добычи.

Так, цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:26 по киевскому времени увеличилась до 66,75 доллара за баррель. Накануне майская Brent дешевела. Кроме того, в четверг, 28 февраля, завершились торги апрельским контрактом на Brent – на отметке 66,03 доллара за баррель, в последнюю сессию он потерял 0,5% стоимости.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени до 57,62 доллара за баррель. По итогам предыдущих торгов WTI подорожала до 57,22 за баррель.

Рост цен на нефть поддержали данные исследовательской организации Markit и банка Caixin о перерабатывающей промышленности Китая, которые неожиданно оказались лучше, чем официальные показатели. Промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) поднялся в феврале до 49,9 пункта с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали более сдержанного роста, до 48,5 пункта.

Напомним, ранее ОПЕК снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.