Нефть стремительно теряет в цене: аналитики назвали причины

Фото: REUTERS/Nick Oxford

Цены на нефть, которые превышали 60 долларов за баррель, снижаются в четверг, 15 августа, на опасениях наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе, что негативно скажется на спросе на топливо.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:02 по киевскому времени подешевели до 58,53 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени до 54,61 доллара за баррель.

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Накануне, 14 августа, доходность двухлетних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних US Treasuries впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом грядущей рецессии – она предваряла последние пять рецессий в США. Обычно инверсия наблюдается примерно за полтора года до начала экономического спада.

Кроме того, как следует из отчета министерства энергетики США, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом.

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"Нефть упала восле того, как на американском рынке гособлигаций инвесторы увидели тревожные сигналы рецессии, а увеличивающиеся запасы в Штатах дополнили негативный фон", – говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз.

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти стали слабые статданные из Китая и Германии. В частности, темпы роста промпроизводства в КНР в июле замедлились до минимального уровня за 17 лет, а ВВП Германии во втором квартале, по предварительным данным, сократился на 0,1% в поквартальном выражении.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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