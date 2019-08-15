Нефть стремительно теряет в цене: аналитики назвали причины

Цены на нефть, которые превышали 60 долларов за баррель, снижаются в четверг, 15 августа, на опасениях наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе, что негативно скажется на спросе на топливо.
Так, октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:02 по киевскому времени подешевели до 58,53 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени до 54,61 доллара за баррель.
Накануне, 14 августа, доходность двухлетних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних US Treasuries впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом грядущей рецессии – она предваряла последние пять рецессий в США. Обычно инверсия наблюдается примерно за полтора года до начала экономического спада.
Кроме того, как следует из отчета министерства энергетики США, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом.
"Нефть упала восле того, как на американском рынке гособлигаций инвесторы увидели тревожные сигналы рецессии, а увеличивающиеся запасы в Штатах дополнили негативный фон", – говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз.
Дополнительным негативным фактором для рынка нефти стали слабые статданные из Китая и Германии. В частности, темпы роста промпроизводства в КНР в июле замедлились до минимального уровня за 17 лет, а ВВП Германии во втором квартале, по предварительным данным, сократился на 0,1% в поквартальном выражении.
Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.
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